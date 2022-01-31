Кемерово, 31 января, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Министерство строительства Кузбасса объявило тендер с начальной ценой более 1,8 млрд рублей. Победитель должен будет построить в Новокузнецке школу на 1225 учащихся. Итоги аукциона подведут 8 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Максимальная стоимость контракта составит 1 819 117 983,03 рубля. Их планируется выплатить из областного бюджета. По договору также предусмотрен аванс в размере 20%. В карточке тендера указано, что речь идёт о первом этапе строительства общеобразовательной школы с универсальным спортблоком. Возвести её должны в квартале 45−46 Центрального района до 30 ноября 2023 года.

Под строительство определен земельный участок общей площадью 35 744 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, его кадастровая стоимость — 178 692 477,12 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что новую школу на 550 учеников возведут и в подмосковном Орехово-Зуеве. Работы также должны завершить в 2023 году.