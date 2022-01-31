Сыктывкар, 31 января, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Арбитраж Коми удовлетворил исковое заявление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона и взыскал с ООО «Лукойл-Коми» из одноимённого дивизиона более 265 млн рублей ущерба. Средства будут зачислены в бюджет Усинска. Решение судьи Воронецкой ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Общая сумма взысканного ущерба составляет 265 355 400 рублей. Также с ответчика была взыскана госпошлина — 60 тыс. рублей.

В основе дела лежала порча земли на территории Усинского участкового лесничества, которая привела к гибели лесных насаждений.

В рамках спора силами специалистов ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В. В. Докучаева» была проведена экспертиза.

Напомним, дело слушалось с ноября 2020 года. Это не единственный иск министерства к «дочке» «Лукойла». На 9 февраля 2022 года назначено заседание, в рамках которого рассматривает требование о взыскании 1,65 млн рублей неустойки за непредставление проекта освоения лесов для проведения госэкспертизы.