Ланс, Франция, , 02:52 — REGNUM 30 января в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» футбольный клуб «Монако» в матче 1/8 финала Кубка Франции 2021/22 одержал уверенную победу над «Лансом» со счетом 4:2.

Александр Головин Soccer0010.com

Первый мяч на восемнадцатой минуте встречи забил французский форвард Виссам Бен-Йеддер после передачи Кайо Энрике — 0:1. Через девять минут бразилец Жеан Лукас удвоил преимущество «монегасков» — 0:2. В следующей же атаке Софьян Диоп довел до разгромного — 0:3. Голевую передачу на свой счет записал Жеан Лукас. Под занавес первого тайма Весли Саид вернул хозяев в игру — 1:3. В дебюте второй половины вышедший на замену арендованный из «ПСЖ» Арно Калимуэндо Муинга сократил отставание в счете до минимума после передачи Секо Фофана — 2:3. На 88-й минуте Виссам Бен-Йеддер оформил дубль и установил окончательный счет — 2:4.

Российский атакующий полузащитник Александр Головин вышел на замену на 65-й минуте и за отведенное время получил одну желтую карточку, а также совершил одну успешную обводку.

Составы команд:

«Ланс»: Лека, Медина, Дансо (Берг, 78'), Гради, Франковский (Бальде, 86'), Дукуре, Фофана, Саид (Жан, 78'), Какута (да Коста, 78'), Клосс, Сотока (Муинга, 46').

«Монако»: Манноне, Агилар, Матсима, Энрике, Дисаси, Лукас (Кампос, 81'), Тчуамени, Диоп (Головин, 65'), Мартинш (Якобс, 81'), Фолланд (Фофана, 55'), Бен-Йеддер.