Пекин, 31 января, 2022, 02:40 — ИА Регнум. 22-летняя российская биатлонистка Анастасия Шевченко заявила о готовности вылететь в Пекин для участия в Олимпийских играх 2022 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

«Нужны сборы за границей, потому что летняя подготовка была только в России, мы не выезжали в связи с ковидной ситуацией за рубеж. У нас в России идеальные стадионы без ветра. У меня аккредитация на Олимпиаду, все документы готовы, чтобы собраться и ехать на Олимпиаду. Готова ли если что? Да, я буду всегда готова, потому что, если, дай бог, получится, я уеду туда защищать свою страну, Россию», — заявила Шевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Валерия Васнецова пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за положительного результата сданного теста на наличие коронавируса.