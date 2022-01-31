Оттава, , 02:00 — REGNUM 30 января сборная Канады по футболу в матче десятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года одержала уверенную победу над сборной США со счетом 2:0.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин (7') и защитник «Гетеборга» Сэм Адекугбе (90+5').

Статистика матча (Канада/США)

Удары 8/13

Удары в створ 4/3

Владение 36%/64%

Угловые ¼

Нарушения 12/15

Составы команд:

Канада: Борян, Миллер, Витория, Ларея, Кей (Фрейзер, 58'), Осорио, Адекугбе, Бьюкенен, Джонстон, Ларин (Хойлетт, 73'), Дэвид (Угбо, 84').

США: Тернер, Дест (Кэннон, 76'), Робинсон, Ричардс, Адамс (Перри-Акоста, 69'), Робинсон, Муса (Арриола, 76'), Маккени, Эронсон (Моррис, 69'), Зардес (Пепи, 69'), Пулишич.

Сборная Канады, одержав шестую победу и набрав 22 очка, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы. Сборная США с восемнадцатью очками временно осталась на втором месте.