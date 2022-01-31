Яунде, , 01:45 — REGNUM 30 января в Дуале (Камерун) на стадионе «Япома» сборная Сенегала по футболу в матче четвертьфинала Кубка Африканских Наций 2021 одержала уверенную победу над сборной Экваториальной Гвинеи со счетом 3:1.

Кубок Африканских Наций Arabia.as.com

Забитыми мячами в составе сборной Сенегала отметились Фамара Дьедиу (28' Садио Мане), Шейху Куяте (68') и Исмаила Сарр (79' Салису Саисс). Единственный мяч сборной Экваториальной Гвинеи забил полузащитник «Химнастика» Янник Буйла на 57-й минуте встречи.

Составы команд:

Сенегал: Менди, Саисс, Кулибали, Диалло, Сарр, Гейе, Гуйе (КУяте, 65'), Менди, Мане, Диа (Сарр, 58'), Дьедиу (Дьенг, 65').

Экваториальная Гвинея: Овоно, Нчама, Акапо, Коко, Эстебан, Сальвадор (Белима, 80'), Пепин (Бальбоа, 85'), Буйла, Миранда (Энеме, 80'), Джанет (Бикоро, 72'), Нсуэ (Оба, 81').

В полуфинале сборная Сенегала сыграет со сборной Буркина-Фасо, обыгравшей в параллельном матче четвертьфинала Тунис со счетом 1:0. Также в полуфинал вышли сборные Египта и Камеруна.