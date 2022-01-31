Москва, , 08:35 — REGNUM Роль газа в энергобалансе Германии будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Добыча газа Gazprom.ru

«Энергетику Германии сильно подкосил отказ от угольной генерации и форсированное закрытие атомных станций, — сказал он. — ВИЭ являются погодозависимыми и должны быть подкреплены существенным резервом традиционных генерирующих мощностей, способных сглаживать пики потребления электроэнергии. Всё это накладывается на рост спроса на электроэнергию из-за электрификации транспорта и снижения использования продукции нефтегазопереработки в качестве топлива. «Зеленая» генерация и так существенно дороже традиционной, а с учетом необходимости резервирования значительных мощностей тепловых станций, что кратно дороже простого равномерного их использования, в итоге серьезный рост стоимости электроэнергии раскручивает инфляционную спираль».

По его словам, основные меры по снижению зависимости от российских поставок энергоресурсов, которые предпримет Германия, таковы: диверсификация видов энергоресурсов и их поставщиков; расширение генерации на основе ВИЭ; стимулирование межтопливной конкуренции; создание и коммерческое внедрение новейших технологий на основе достижений науки и техники; дальнейшее развитие программ энерго‑ и ресурсосбережения.

«Но все это дорогостоящие мероприятия, и даже крупнейшей экономике Евросоюза Германии крайне сложно будет найти на это ресурсы в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции и необходимостью масштабного стимулирования экономического развития. Куда проще обеспечить экономический рост на основе стабильных поставок российских энергоресурсов с понятными и прогнозируемыми ценовыми параметрами», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Германия будет планомерно снижать использование нефтепродуктов и отказываться от поставок нефти из России.