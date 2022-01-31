Москва, , 08:30 — REGNUM Германия будет планомерно снижать использование нефтепродуктов и отказываться от поставок нефти из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал переживания главы германского МИД Анналены Бербок по поводу сильной зависимости ФРГ от поставок российских энергоносителей.

Природный газ adam_gorka

«Россия и Германия на протяжении нескольких десятилетий были надежными партнерами в энергетической сфере. Большинство российских логистических маршрутов по транспорту углеводородов заканчиваются на территории Германии. Например, что касается, то Россия обеспечивает своими поставками 59,9% импорта и 37,9% потребления газа в Европе, — сказал Понкратов. — Германия — наиболее индустриальная страна в ЕС, на ее долю приходится 25,3% промышленного производства Евросоюза. И многие отрасли германской промышленности — энергоемкие в силу своих технологических процессов. Это химическая и металлургическая промышленность, тяжелое машиностроение и прочее».

Однако, как пояснил эксперт, с учетом реализуемых процессов по декарбонизации и форсированному отказу от использования ископаемого топлива Германия будет планомерно снижать использование нефтепродуктов и отказываться от поставок нефти из России.

«Нот вот что касается газа, то, по прогнозам, спрос на него будет расти, — уточнил Понкратов. — Сегодня газ в ФРГ является основным энергоносителем для промышленности (около 1/3). Основной неэнергетический спрос на газ в Германии создает химическая промышленность и производители минеральных удобрений. В общем же энергобалансе Германии газ занимает не столь заметное место. Например, на долю газовой генерации приходится лишь 14% выработки электроэнергии, при том что угольная генерация дает 27%, а использование возобновляемых источников энергии — уже более 44%. Но Германия планирует вывести из эксплуатации оставшиеся атомные станции уже в 2022 году и полностью отказаться от угольной генерации к 2030 году. А газ является наиболее чистым видом ископаемого топлива. И Германия будет расширять его использование для генерации электроэнергии. Вопрос лишь в том, будет ли газ на рынке ФРГ оставаться преимущественно российским (сейчас его доля — более 51% от импортных поставок газа)».

Понкратов рассказал, что в будущем сложится уникальная ситуации — декларируемый в долгосрочной перспективе отказ от использования природного газа в Германии будет происходить через существенное расширение его использования на среднесрочном горизонте планирования.

«В долгосрочной перспективе Германия будет вынуждена диверсифицировать энергоресурсы и их поставщиков. И в том числе использовать это для ценового торга при продлении долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов из России», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Германия будет планомерно снижать свою зависимость от российских поставок голубого топлива.