Москва, , 01:15 — REGNUM 29-летняя известная российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщило издание Sport24. Последним забегом в карьере россиянки стала Гонка звезд, прошедшая 28 января.

В 2013-м году Ольга Подчуфарова, мастер спорта международного класса по биатлону, стала чемпионом мира в гонке преследования на 10 километров среди юниоров. Также биатлонистка завоевала бронзу в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

Причина, по которой Ольга Подчуфарова приняла решение завершить карьеру, не называется.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Валерия Васнецова пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на наличие коронавируса.