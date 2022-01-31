Москва, 31 января, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Потребительский спрос на золото в России в кратко‑ и среднесрочной перспективе будет зависеть от способности ЦБ РФ влиять на инфляцию и поддерживать ее низкий уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Золото

«Пандемия спровоцировала рост цен во всех странах мира, в том числе и в России. Резко возросли инфляционные и девальвационные ожидания населения. В российском обществе сформировались пессимистические настроения. Увеличение темпов инфляции привело к тому, что в некоторых российских банках реальный депозитный процент приобрел отрицательную динамику, то есть доходы населения от денег, размещенных на депозитах, стали падать, — сказала она. — В таких условиях экономические субъекты, как правило, начинают отдавать предпочтения более надежным формам сбережений, мало подверженным обесценению. Одним из таких активов, бесспорно, является золото».

По ее словам, рациональность хранения сбережений в золоте и других драгоценных металлах определяется, с одой стороны, их высокой внутренней стоимостью, малой степенью обесценивания, а с другой — уровнем инфляции в стране.

«Потребительский спрос на золото в России в кратко‑ и среднесрочной перспективе будет зависеть от способности ЦБ РФ влиять на инфляцию и поддерживать ее низкий уровень, — сказал Литвин. — Сегодня Банк России взял курс на «удорожание» денег, о чем свидетельствует недавнее повышение ключевой ставки. Такое решение ЦБ спровоцирует рост доходности большинства финансовых активов, в частности облигаций, депозитных вложений. Представляется, что в краткосрочном периоде спрос на золото будет расти в связи с достаточно высокими инфляционными ожиданиями субъектов российской экономики».

Кроме того, как подчеркнула экономист, не следует забывать о традиционных сберегательных предпочтениях жителей РФ, которые отличаются относительным консерватизмом и обусловлены желанием обеспечить в первую очередь надежность, а не сверхвысокую доходность сбережений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России масштабы розничных вложений в золотые инструменты будут зависеть от политики ЦБ РФ.