Москва, 31 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В РФ масштабы розничных вложений в инвестиционные золотые инструменты будут зависеть от политики Центрального банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Сбережения в золоте и других драгметаллах актуальны в условиях экономической неопределенности, когда высоки риски размещений на валютном или фондовом рынках, — пояснила Воронкова. — Учитывая неоднозначность ценовых трендов на золото, вложения в него должны рассматриваться как средне — или долгосрочные, что предполагает ожидание момента, когда изменение цен на золото перекроет инфляционный рост и позволит обеспечить сохранность реальной стоимости вложенных средств».

Она также отметила, что покупательский спрос на золото в перспективе будет определяться ценами золотого рынка, динамикой реальных доходов населения, курса рубля, инфляции, что непосредственно связано с успешностью восстановления национального хозяйства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что курсовая неопределенность рубля могла стать одной из причин роста спроса на золото в РФ.