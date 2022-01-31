Москва, , 08:15 — REGNUM Вероятность того, что Германия в течение ближайших пяти-семи лет будет планомерно снижать свою зависимость от российских поставок голубого топлива, может быть весьма высокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о сильной зависимости Германии от поставок российских энергоносителей.

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Зависимость Германии от России можно оценить через долю российского газа в потребностях германской экономики: сегодня на нее приходится 55%, — сказал Чередниченко. — Однако вместо того чтобы рассуждать о «зависимости от России», уместнее говорить о взаимовыгодном партнерстве с определенной долей зависимости от российских поставок. Анализируя многолетнюю хронологию этих поставок, можно с уверенностью утверждать, что российская сторона в течение всего времени взаимодействия обеспечивает 100-процентное исполнение своих обязательств, что сводит риски зависимости Германии от России к нулю».

К тому же, как уточнил эксперт, не стоит забывать о возможности использования Германией альтернативных европейских хабов в случае форс-мажора.

«Тем не менее даже столь комфортную ситуацию определенной зависимости от России политическое руководство Германии старается максимально диверсифицировать. И в качестве ключевого инструмента этой диверсификации выступает активное продвижение новой энергетической повестки. И в случае, если реализация ESG-проектов будет идти в соответствии с планами их американо-европейских инициаторов и бенефициаров, то вероятность планомерного снижения объемов и, соответственно, зависимости от российских поставок голубого топлива в перспективе ближайших 5−7 лет будет весьма высокой», — подытожил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бербок не исключила, что в отношении «Северного потока — 2» могут быть применены санкции.

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