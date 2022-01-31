Москва, , 08:10 — REGNUM Коэффициент доступности жилья будет снижаться, пока цены на жилую недвижимость и уровень инфляции не стабилизируются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные ЦИАН об изменении этого коэффициента.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Поскольку действуют программы льготного кредитования, население активно стало покупать недвижимость. Застройщики, видя спрос, стали повышать цены. Помимо этого, повысилась стоимость самого строительства. Материалы подорожали, уровень инфляции превысил прогнозные, поэтому в целом затраты стали больше, — сказала экономист. — Цены на потребительские товары также выросли, и люди начали тратить на них больше. Вследствие этого денег на крупные покупки стало оставаться меньше. Есть вероятность, что коэффициент будет снижаться, пока цены на жилье и уровень инфляции не стабилизируются».

Как полагает Ермилова, для достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» коэффициент должен повыситься.

«Здесь важна денежно-кредитная и макроэкономическая политика, работа с застройщиками в части стабилизации цен. Также важно сохранить льготное кредитование», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о причинах снижения коэффициента доступности жилья высказался руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.