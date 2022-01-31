Москва, , 08:05 — REGNUM Инфляция, рост цен на жилье и снижение покупательной способности населения стали основными причинами снижения коэффициента доступности жилья (КДЖ) в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующие данные платформы ЦИАН.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Причем происходило это неравномерно на всей территории нашей страны — есть города, где коэффициент доступности находится в позитивной зоне. Например, это города Южного Урала, в том числе миллионник Челябинск. В дальнейшем КДЖ будет зависеть от роста реальных доходов населения и конкурентной ситуации на рынке жилой застройки, — сказал Цыганов. — Возможность приобретения жилья в текущих условиях всё более зависит от доступности ипотечного кредита, величины первого взноса и срока кредитования».

Как полагает Цыганов, рыночная ситуация будет подталкивать к снижению первого взноса и увеличению срока кредитования.

«Поэтому важно развивать адресные ипотечные программы, отвечающие потребностям большинства населения, и учитывать положение на рынке недвижимости, стимулировать который можно и нужно в случае наличия конкуренции продавцов на нем, — сказал Цыганов. — Для этого необходимо выполнение государственных программ поддержки и развития жилищного строительства, обращение пристального внимания на рынок индивидуального жилищного строительства, всё, что служит увеличению конкурентного предложения на рынке жилой недвижимости и препятствует повышению цен. Второе слагаемое успеха — поднимать реальные доходы граждан, что в совокупности будет содействовать повышению доступности жилья».

Одновременно с этим, как полагает экономист, необходимо продолжить развитие рынка арендного жилья, важного для граждан, которые не могут или не хотят приобретать жилье в собственность.

«Сегодня этот рынок во многом не комфортен для арендаторов, не чувствующих себя защищенными», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в России уменьшится количество новых ипотечных договоров.

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