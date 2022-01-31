Москва, 31 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Инфляция, рост цен на жилье и снижение покупательной способности населения стали основными причинами снижения коэффициента доступности жилья (КДЖ) в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующие данные платформы ЦИАН.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Причем происходило это неравномерно на всей территории нашей страны — есть города, где коэффициент доступности находится в позитивной зоне. Например, это города Южного Урала, в том числе миллионник Челябинск. В дальнейшем КДЖ будет зависеть от роста реальных доходов населения и конкурентной ситуации на рынке жилой застройки, — сказал Цыганов. — Возможность приобретения жилья в текущих условиях всё более зависит от доступности ипотечного кредита, величины первого взноса и срока кредитования».

Как полагает Цыганов, рыночная ситуация будет подталкивать к снижению первого взноса и увеличению срока кредитования.

«Поэтому важно развивать адресные ипотечные программы, отвечающие потребностям большинства населения, и учитывать положение на рынке недвижимости, стимулировать который можно и нужно в случае наличия конкуренции продавцов на нём, — сказал Цыганов. — Для этого необходимо выполнение государственных программ поддержки и развития жилищного строительства, обращение пристального внимания на рынок индивидуального жилищного строительства, всё, что служит увеличению конкурентного предложения на рынке жилой недвижимости и препятствует повышению цен. Второе слагаемое успеха — поднимать реальные доходы граждан, что в совокупности будет содействовать повышению доступности жилья».

Одновременно с этим, как полагает экономист, необходимо продолжить развитие рынка арендного жилья, важного для граждан, которые не могут или не хотят приобретать жилье в собственность.

«Сегодня этот рынок во многом некомфортен для арендаторов, не чувствующих себя защищенными», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в России уменьшится количество новых ипотечных договоров.