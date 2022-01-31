Москва, , 08:00 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ вырос спрос на золото, это курсовая неопределенность рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Золото Bullion Vault

«Повышение активности жителей РФ на рынке золота можно объяснить некоторой стабилизацией экономической обстановки, курсовой неопределенностью рубля, высоким уровнем инфляции, ожиданиями роста цен на золото, — сказала Воронкова. — В первую очередь это влияет на инвестиционный спрос на такие золотые инструменты, как слитки, монеты, металлические счета. На рынке золотых ювелирных изделий по тем же причинам реализуется отложенный из-за пандемии спрос населения. Повышение доступности покупок за счет развития дистанционной торговли ювелирными изделиям из драгоценных металлов также повлияло на ситуацию».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в РФ сдерживает рост спроса на золото как инструмент инвестирования.

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