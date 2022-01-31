Пхеньян, , 00:58 — REGNUM Запуск баллистической ракеты средней дальности подтвердили власти Северной Кореи. Об этом 31 января сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Запуск северокорейской баллистической ракеты Sohu.com

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты Hwasong-12 в сторону Японского моря. Целью пуска стала «оценка произведенного снаряда». Отмечается, что испытания прошли успешно, «точность, безопасность и эффективность» ракеты были подтверждены.

Hwasong 12 — межконтинентальная баллистическая ракета. Впервые она была испытана Северной Кореей в 2017 году, её дальность составила 787 км, высота полёта около двух тысяч метров.

Всего с начала января текущего года КНДР провела семь испытательных пусков вооружений. Власти Южной Кореи выразили обеспокоенность тем, что Пхеньян приблизился к отмене добровольного моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония выразила протест властям Северной Кореи из-за очередного запуска ракеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония протестует против очередного ракетного запуска КНДР