Пекин, , 00:54 — REGNUM 24-летняя российская биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила информацию о том, что не сможет выступать на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой. Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет совершенно другая история», — написала биатлонистка на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, из-за чего в составе сборной на Олимпийских играх ее заменит Евгения Буртасова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Первый комплект медалей в биатлоне будет разыгран 5 февраля в смешанной эстафете.