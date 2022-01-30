Бергамо, Италия, 31 января, 2022, 00:30 — ИА Регнум. 30 января спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук не покинет клуб в текущее январское трансферное окно.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Миранчук

«Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», — цитирует спортивного директор клуба из Бергамо Джованни Сартори издание «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету российского футболиста один забитый мяч и четыре результативные передачи в шестнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах. За «бергамасок» Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Миранчук дал согласие на переход в «Лацио».