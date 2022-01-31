Киев, , 00:25 — REGNUM Приказ минздрава, расширяющий перечень организаций, сотрудники которых должны быть в обязательном порядке привиты от COVID-19, вступил в силу 31 января на Украине. Согласно ему, работники органов местного самоуправления и коммунальных служб, не сделавшие прививку от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций должны были получить по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса до 31 января. Не сделавшие этого отстраняются от выполнения своих обязанностей без сохранения заработной платы.

Исключение составят люди, у которых есть противопоказания к прививке от коронавируса и они смогут подтвердить это, предъявив медицинское заключение.

На Украине очередная волна заболеваемости началась раньше запланированных сроков. С 29 января в стране фиксируется рекордное число случаев заражения. Ученые Национальной академии наук Украины (НАНУ) дали прогноз, что улучшения эпидситуации не стоит ждать в ближайшие недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине за сутки выявили 24 508 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 042 469.

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