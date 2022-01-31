Нью-Йорк, США, , 00:16 — REGNUM 30 января в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Сиэтлом».

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Мике Зибанеджад (11:46, Артем Панарин, Джейкоб Труба), Алексис Лафренье (24:23, Мике Зибанеджад, Зак Джонс) и К’Андре Миллер (59:26, Мика Зибанеджад). Шайбы гостей забросили Джаред Макканн (27:17, Джордан Эберле, Маркус Юханссон) и Янни Гурд (58:52, Марк Джордано, Джаред Макканн).

«Нью-Йорк Рейнджерс», одержав 29-ю победу в сезоне и набрав 62 очка, обошел «Питтсбург Пингвинз» и поднялся на четвертую позицию в восточной конференции. «Сиэтл Кракен» с 32-мя очками остался на пятнадцатой строчке в турнирной таблице группы «Запад».