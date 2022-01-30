Лос-Анджелес, США, 31 января, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Как заявил в своем Twitter-аккаунте инсайдер Амит Чаудхари, Blu-ray версия киноленты «Человек-паук: Нет пути домой» будет включать в себя около 100 минут дополнительного контента. Также сообщается, что релиз картины на Blu-ray, предположительно, должен состояться 30 апреля.

Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com Человек-паук

Мировая премьера третьего фильма о Человеке-пауке состоялась 13 декабря 2021 года. На данный момент картина собрала почти 1,7 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов долларов.

Главные роли в третьем фильме трилогии исполнили Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Томас Хейден Черч и Рис Иванс.