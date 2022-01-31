Вашингтон, , 00:01 — REGNUM Шоураннер нового сериала Cuphead от Netflix Дэвид Вассон в интервью Animation Magazine назвал длительность каждой серии, а также запланированное количество эпизодов и сезонов сериала.

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Как сообщил шоураннер, сериал Cuphead будет включать в себя минимум 3 сезона и 36 серий. В среднем каждый эпизод будет длиться одиннадцать минут.

Сериал Cuphead, снятый по мотивам одноименного шутемап-платформера, выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе Netflix 18 февраля 2022 года. В России экранизация получила назначение «Шоу Чашека!».

Ранее на стриминговом сервисе Netflix был опубликован официальной трейлер нового сериала длительностью в 2 минуты.