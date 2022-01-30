Афины , , 23:49 — REGNUM В Греции оппозиции не удалось отправить в отставку правительство во главе с Кириакосом Мицотакисом, сообщает 30 января РИА Новости.

Греция

Отмечается, что парламент отклонил вотум недоверия. За недоверие правительству проголосовали 142 депутата при необходимом для принятия решения 151 голосе из 300.

Против проголосовали 156 депутатов из правящей партии «Новая демократия». Еще один из 299 участвовавших в голосовании депутатов воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Насос Илиопулос заявил, что правительство страны должно уже сейчас подать в отставку.

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