FT: Франция и Германия взволнованы агрессией Британии в адрес России
Лондон, 30 января, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Власти Франции и Германии с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.
По ее словам, Париж и Берлин с беспокойством наблюдают за данной ситуацией и за тем, как Лондон утверждает себя в роли активного союзника Вашингтона.
По ее мнению, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря — англо-американский и франко-германский.
Напомним, ранее журнал The Wall Street Journal упрекнул Берлин в экономическом сотрудничестве с Россией и Китаем. В одной из статей издания отмечается, что Германия сделала выбор в пользу собственных интересов, не согласующихся с интересами США. Это произошло уже при канцлере Олафе Шольце.
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