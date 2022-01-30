Лондон, 30 января, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Власти Франции и Германии с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

(сс) UK Prime Minister Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«В то время как Берлин и Париж предпочитают действовать путем более сдержанной дипломатии в отношении Москвы, Лондон уже полноценно принял курс Соединенных Штатов. Великобритания снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — отмечает Шассани.

По ее словам, Париж и Берлин с беспокойством наблюдают за данной ситуацией и за тем, как Лондон утверждает себя в роли активного союзника Вашингтона.

По ее мнению, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря — англо-американский и франко-германский.

Напомним, ранее журнал The Wall Street Journal упрекнул Берлин в экономическом сотрудничестве с Россией и Китаем. В одной из статей издания отмечается, что Германия сделала выбор в пользу собственных интересов, не согласующихся с интересами США. Это произошло уже при канцлере Олафе Шольце.

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