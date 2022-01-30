Москва, 30 января, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Народный артист России Виктор Мережко, который являлся автором сценариев более 50 фильмов, скончался на 85-м году жизни. Об этом 30 января сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

Траур

«Да, — сказали в союзе. — Это так».

Причины смерти Мережко не сообщаются.

Напомним, Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. Он являлся автором сценариев таких фильмов, как «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и других.