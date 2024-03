Лондон, 30 января, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Британский фолк-рок-исполнитель Джордж Эзра вернулся в свои социальные сети с новостями о третьем студийном альбоме под названием Gold Rush Kid и представил первый сингл Anyone For You. Об этом 29 января передает портал The Line Of Best Fit. Anyone For You — первая песня с третьего альбома Эзры, выпущенная совместно с клипом от режиссера Эндрю Донохо. О новом релизе Эзра сказал: «Anyone For You — это лоскутное одеяло из лирических идей, найденных в старых записных книжках, и случайных моментов, которыми поделились музыканты в студии. Это радостно и заразительно, я не могу не улыбаться каждый раз, когда пою ее».

YouTube Певец Джордж Эзра

Gold Rush Kid последует за его альбомом 2018 года Staying at Tamara's. Новый альбом включит в себя 12 песен и выйдет 10 июня на лейбле Columbia Records.