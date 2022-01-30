* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден потребовал от радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободить похищенного в Афганистане в 2020 году американца Марка Фрерихса. Об этом 30 января сообщает пресс-службе Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению».

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на призывы США и Европы на саммите в Осло к инклюзивной и выборной политической системе в Афганистане, министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил, что западные страны ищут «оправданий» и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали «полноценное правительство» в Афганистане.