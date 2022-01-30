Краснодар, , 23:03 — REGNUM Сегодня, 30 января, российский футбольный клуб «Краснодар» в рамках товарищеской встречи одержал минимальную победу над «Волеренгой» со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте матча забил 21-летний центральный полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян.

ФК «Краснодар»

В текущем сезоне на счету Сперцяна три забитых мяча и две результативные передачи в шестнадцати матчах за «быков» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Составы команд:

«Волеренга»: Хауг, Зута, Хеденстад, Бьярнасон, Странд, Бьордал, Удахл, Хольм, Ятта, Насберг, Сахрауи.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Чернов, Петров, Крыховяк, Пантелеао, Черников, Сперцян, Классен, Вандерсон, Ботхейм.

27 февраля «Краснодар» в матче девятнадцатого тура чемпионата России по футболу примет московский «Локомотив». Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».