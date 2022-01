Стокгольм, , 22:59 — REGNUM Шведская пост-панк группа Viagra Boys выпустила делюкс-версию прошлогоднего альбома Welfare Jazz, в который вошли семь новых бонус-треков. Об этом 29 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Пост-панк группа Viagra Boys YouTube

Welfare Jazz был выпущен Viagra Boys чуть более года назад, теперь группа поделилась расширенным изданием пластинки, в котором содержится бонусный материал.

Семь бонусных песен включают ремикс Патрика Бергера на песню Girls & Boys, а также новые треки Dream Interlude, You and Me Baby, Blue Bone и 16 Wheeler Horse.

Делюкс-альбом знаменует собой первый релиз Viagra Boys с тех пор, как в октябре 2021 года стало известно о смерти основателя и гитариста Бенджамина Валле.

