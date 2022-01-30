Пекин, , 22:58 — REGNUM За две недели до начала Олимпийских игр 2022 года по хоккею был опубликован состав национальной сборной Китая. В него вошел защитник «Куньлунь Ред Стара» Денис Осипов.

Олимпийские игры Aftenposten.no

Вратари: Джереми Смит, Пэрис О’Брайен, Хань Пэнфэй.

Защитники: Райан Спроул, Джеймс Фрэм, Зак Юйэнь, Джейк Челиос, Денис Осипов, Янь Жуйнань, Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц.

Нападающие: Брэндон Ип, Спенсен Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек, Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэсэнь, Го Цзянин, Чжун Вэй, Сян Сюйдун.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут в период с 9 по 20 февраля 2022 года. В группе A сборной Китая по хоккею предстоит сыграть со сборными Канады, США и Германии.