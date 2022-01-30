Калининград, , 22:52 — REGNUM В Калининграде обнаружены тела трех мужчин при тушении пожара в подвальном помещении заброшенной казармы. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

ЧП произошло 30 января в районе улицы Александра Невского.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибших не обнаружено, — говорится в сообщении. — Личности мужчин на данный момент пока не установлены».

По предварительной версии, погибшие освещали помещение свечой, что и могло стать причиной возникновения пожара.

По данному факту проводится доследственная проверка.