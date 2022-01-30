Лос-Анджелес, США, 30 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. На сервисе YouTube был опубликован последний финальный трейлер экранизации компьютерной игры «Анчартед: На картах не значится». Видеоматериал был опубликован на канале SonyPicturesRU.

Цитата из видео «Анчартед: На картах не значится Uncharted (2022)» Youtube.com «Анчартед: На картах не значится»

Сюжет киноленты расскажет об авантюристе Нейтане Дрейке, который отправляется в опасное путешествие на поиски древнего клада. Спутником Дрейка станет охотник за сокровищами Виктор «Салли» Салливан.

Мировая премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» назначена на 10 февраля 2022 года. Главные роли в киноленте исполнили Том Холланд («Человек-паук: Нет пути домой»), Марк Уолберг («Отступники», «Боец»), Антонио Бандерас («Интервью с вампирами») и София Тейлор Али («Анатомия страсти», «Тиран»).