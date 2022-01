Лондон, , 22:49 — REGNUM Британский электронный дуэт Disclosure и немецкий диджей Zedd (Антон Заславский) объединили усилия в работе над новым треком You've Got To Let Go If You Want To Be Free. Об этом 29 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

You've Got To Let Go If You Want To Be Free стал первым новым материалом для дуэта братьев Лоуренс в этом году. Говард Лоуренс поделился мнением о новом релизе: «В лирическом плане эта песня — мой механизм преодоления тревоги. Иногда вам нужно помнить, где вы находитесь, вместо того, чтобы держаться за то, где вы хотите быть. Являетесь ли вы социально озабоченным, слишком пьяным или даже любящим жизнь — я надеюсь, что вы танцуете под эту песню и помните, что вы свободны!»

Гай Лоуренс добавил: «Пока я возился с барабанами, Говард придумывал тексты и мелодии. Мы все как бы согласились с тем, как это должно выглядеть, как структура этой песни должна подниматься и опускаться, основываясь на базовой линии Антона, мы построили гармонии поверх этого». Zedd также поделился впечатлениями от сотрудничества: «Весь процесс работы над этой песней был невероятно творческим, вдохновляющим и, самое главное, веселым. Было такое чувство, что мы были в группе, джемовали и отыгрывали идеи друг друга».Новый сингл знаменует собой первый релиз Disclosure с момента выпуска их микса DJ-Kicks осенью 2021 года с эксклюзивным треком Observer Effect.

