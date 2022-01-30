Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Режиссер и продюсер Лилли Вачовски объявила, что стриминговый сервис Peacock принял решение не продлевать ее комедийный сериал «Работа над собой» на третий сезон. Также об этом сообщило издание Deadline.

Вачовски Anna Hanks

«Прямо перед Днем благодарения я получила крайне печальную новость от руководителей Showtime о том, что у «Работы на собой» не будет третьего сезона. Это был большой облом», — сообщила Лилли Вачовски в своем Twitter-аккаунте.

Мировая премьера первого сезона сериала «Работа над собой» состоялась 9 декабря 2019 года. Главные роли в сериале исполнили Эбби МакЭнани, Селестра Печос, Карин Энглин и Джулия Суини.