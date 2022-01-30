Вашингтон, 30 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов считают бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину, как это предлагали некоторые сенаторы. Об этом 30 января заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать, — сказала она в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. — Мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным».

Вместе с тем она добавила, что новые американские санкции против Москвы в случае их введения нанесут «мощный удар» по населению России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз работает над новыми ограничительными мерами против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны.

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