Пекин, 30 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Экс-наставник «Чикаго» Джереми Коллитон будет исполнять обязанности главного тренера национальной сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщил Фрэнк Серавалли в своем Twitter-аккаунте.

Wch2016.com Матч между сборными Канады и Европы

Также сообщается, что нынешний главный тренер сборной Канады Клод Жюльен получил перелом ребер, упав на лед во время одной из тренировок национальной команды в Швейцарии.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) в период с 9 по 20 февраля. В группе A сборная Канады по футболу сыграет со сборными США, Германии и Китая. В первом туре группового этапа канадцы сыграют со спортсменами из Германии.