Чапаевск, Самарская область, 30 января, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В Самарской области столкнулись два транспортных средства — автомобили «Ауди» и «Лада Приора». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 30 января на 43 км автомобильной дороги федерального значения Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще три пострадали.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных и аварийно-спасательных служб прибыл исполняющий обязанности прокурора г. Чапаевска Александр Лукашин, — говорится в сообщении. — Прокуратурой города организована проверка».

В настоящее время выясняются причины происшествия.