В Самарской области в результате ДТП погибли два человека
Чапаевск, Самарская область, 30 января, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В Самарской области столкнулись два транспортных средства — автомобили «Ауди» и «Лада Приора». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
ДТП произошло 30 января на 43 км автомобильной дороги федерального значения Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще три пострадали.
«На место происшествия для координации действий правоохранительных и аварийно-спасательных служб прибыл исполняющий обязанности прокурора г. Чапаевска Александр Лукашин, — говорится в сообщении. — Прокуратурой города организована проверка».
В настоящее время выясняются причины происшествия.