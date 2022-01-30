Брентфорд, Великобритания, , 22:25 — REGNUM 29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен, выступавший ранее за лондонский «Тоттенхэм», «Аякс» и миланский «Интер», прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Брентфордом». Об этом 30 января сообщил журналист Лайалл Томас.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Также сообщается, что соглашение Эриксена с «Брентфордом» будет рассчитано на шесть месяцев до конца текущего сезона. Также будет предусмотрена опция продления контракта еще на один год.

В прошлом сезоне Кристиан Эриксен, выступая за миланский «Интер», принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Наполи», «Кротоне» и «Удинезе».