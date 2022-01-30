Валенсия, Испания, 30 января, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 33-летний испанский нападающий Диего Коста, выступавший за лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико», может подписать контракт с «Валенсией». Об этом 30 января сообщил журналист Экрем Конур.

Carlos Delgado Диего Коста

Также сообщается, что соглашение Диего Косты с «летучими мышами» будет рассчитано на шесть месяцев до конца июня 2022 года.

В прошлом сезоне Диего Коста, выступая за «Атлетико Минейро» принял участие в пятнадцати турах бразильской Серии А 2021, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе «Атлетико» Коста забил два гола в семи матчах испанской Примеры.

Ранее сообщалось, что на подписание Диего Косты также претендует каталонская «Барселона».