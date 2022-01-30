Лима, , 22:56 — REGNUM Министр внутренних дел Перу Авелино Гильен подал в отставку с поста после того, как президент страны Педро Кастильо не поддержал его в конфликтах с главой Национальной полиции Хавьером Галлардо. Об этом 30 января сообщило новостное агентство La Republica.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Конфликт произошел из-за того, что Гильен не соглашался с увольнением Галлардо нескольких высокопоставленных полицейских чинов, а также не считал достойными кандидатов, продвигаемых главой полиции.

Министр надеялся на поддержку со стороны президента, но тот никак не вмешался в конфликт, что Гильен воспринял как открытую поддержку действий Галлардо, в результате чего принял решение уйти в отставку.

Напомним, что это уже третья отставка глав МВД за шесть месяцев правления Педро Кастильо.

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