Мадрид, 30 января, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Союз Европейских Футбольный Ассоциаций (УЕФА) предупредил наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти об окончании действия тренерской лицензии. Как сообщает Corriere dello Sport, в ближайшее время Анчелотти будет обязан закончить курсы и сдать экзамен.

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

На данный момент мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти, одержав пятнадцать побед и набрав пятьдесят очков, занимает первую строчку в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.

Ранее 62-летний Анчелотти возглавлял «Реджану», «Парму», туринский «Ювентус», «Милан», лондонский «Челси», «Пари Сен-Жермен», мюнхенскую «Баварию», «Наполи» и «Эвертон». Карло Анчелотти — единственный тренер в истории, выигравший высшие дивизионы чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии.