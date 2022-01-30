Ростов-на-Дону, 30 января, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону массово пожаловались на огромные очереди в поликлиниках. Публикации появились в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

"Это 20-я поликлиника. Люди в очереди к терапевту стоят на улице и в ледяном шиферном помещении. Посетители с повышенной температурой и вероятными признаками ковида торчат по три часа. В час заходят только до трёх человек. Очередь множится. Что за свинское отношение к людям?» — задалась вопросом одна из посетительниц фильтр-бокса.

Видео, подтверждающее её слова, опубликовано в паблике «Ростов Главный» в Instagram. Комментаторы отметили, что подобная ситуация складывается во всех медицинских учреждениях.

«В субботу в детской поликлинике было то же самое. Только там ещё и дети», — привела пример подписчица группы.

«Зато в телевизоре рассказывают, что медицина готова к новой волне [коронавируса], средства выделены, всё гуд!» — заметила участница дискуссии.

«В 16-й поликлинике подобная ситуация. Вход отдельный, помещение забито людьми. Те, кто не поместился, стоят на улице. Работает один кабинет и один врач», — написала горожанка.

«Позорище! Дооптимизировались», — высказалась ещё одна ростовчанка.