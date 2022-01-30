Прага, , 22:10 — REGNUM В центре чешской столицы Праги прошла акция протеста против действующих в республике коронавирусных ограничений.

Демонстрация в Праге Martin2035

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Участники акции протеста потребовали от властей немедленно прекратить дискриминацию граждан, отказывающихся прививаться от COVID-19.

По данным организаторов митинга, вcего в акции приняли участие более 6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года в Праге прошла акция протеста с требованием к властям отменить распоряжение министерства здравоохранения об обязательной вакцинации против COVID-19 пенсионеров и представителей ряда профессий.