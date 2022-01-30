Екатеринбург, , 22:12 — REGNUM В Екатеринбурге разгорается скандал с продажей книги «Слова Урала», созданной бывшими жителями города Ольгой Паниковской и Иваном Золотухиным. Проблему поднял в соцсетях уральский активист и блогер Сергей Колясников.

Слова Урала Скриншот соцсети vk.com

В торговой точке «Ельцин-центра» в аэропорту «Кольцово» он обнаружил эту книгу за 550 рублей. Среди прочих там было приведено значение слова «гнить». Авторы словаря перевели его как «Жить в России».

Гнить Скриншот соцсети vk.com

«Что характерно, прожив 43 года на Урале, такого выражения ни разу не слышал», — отметил Колясников. И напомнил, что пассажиропоток аэропорта, в котором идёт торговля, составляет примерно 5 млн человек в год.

В комментариях граждане выражают своё возмущение и предлагают обратиться в прокуратуру. Отметим, кроме аэровокзала в Екатеринбурге есть ещё две точки продажи этой книги, и обе они находятся в «Ельцин-центре».

Добавим, словарь был создан в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург тогда принял четыре матча. В июне 2018-го была отпечатана первая тысяча экземпляров этой книги.