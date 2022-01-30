Киев, , 21:54 — REGNUM Находящиеся на Украине войска вооруженных сил Канады передислоцировались западнее реки Днепр. Об этом 30 января заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Наши вооруженные силы переместились на запад от реки Днепр», — цитирует ее газета The Globe and Mail.

Она добавила, что Канада продолжит принимать меры для обеспечения безопасности своих войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия официально запросила объяснений у Канады в связи с появлением информации о подготовке нацистских бандформирований на Украине канадскими инструкторами.

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