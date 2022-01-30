Киев, 30 января 2022, 21:54 — REGNUM Находящиеся на Украине войска вооруженных сил Канады передислоцировались западнее реки Днепр. Об этом 30 января заявила министр обороны Канады Анита Ананд.
Она добавила, что Канада продолжит принимать меры для обеспечения безопасности своих войск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия официально запросила объяснений у Канады в связи с появлением информации о подготовке нацистских бандформирований на Украине канадскими инструкторами.
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