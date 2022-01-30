Элиста, 30 января, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Прокуратура Калмыкии начала проверку после публикации в ряде интернет-изданий об избиении заключённого в колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 30 января.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Согласно распространённой информации, инцидент случился в исправительной колонии №2. По предварительной версии, видеоматериал публикации относится к событиям начала 2020 года. С инспекцией колонию посетит первый заместитель прокурора Калмыкии Эдуард Логвинов.

Следователи проводят процессуальную проверку, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ход прокурорской и процессуальной проверок взят на контроль прокуратурой.