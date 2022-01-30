Москва, 30 января, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Температурный фон в Москве и Подмосковье 31 января и 1 февраля ожидается на 8−10 градусов выше климатической нормы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

«31 января и 1 февраля (в столичном регионе) будет очень теплая погода, — сказал Вильфанд. — В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату».

По его словам, днем в Москве ожидается от ноля до минус двух градусов, по области — до плюс одного градуса.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный циклон «Надя» принесет в столицу РФ в ближайшие два дня 25% месячной нормы осадков, сугробы достигнут полуметра.