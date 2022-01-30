Новочеркасск, Ростовская область, , 21:44 — REGNUM В Ростовской области 48-летняя женщина лишилась более 1 млн рублей, решив заработать на инвестициях. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 30 января.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

В полицию обратилась жительница Новочеркасска. Она ответила на телефонный звонок мнимого сотрудника крупной инвестиционной компании и последовала его уговорам о якобы выгодном сотрудничестве. Потерпевшей было предложено вложить сбережения и получить прибыль. Женщина перечислила более 1 млн рублей на банковские счета, названные злоумышленником, и только потом осознала, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.