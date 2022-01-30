Ньюкасл, Великобритания, , 21:34 — REGNUM 30 января английский футбольный клуб «Ньюкасл» объявил о трансфере 24-летнего опорного полузащитника сборной Бразилии Бруно Гимарайнса из «Лиона». Сумма трансфера составила 42,1 миллиона евро.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» Leedsunited.com

В январское трансферное окно «сороки» уже объявили о подписаниях Кирана Триппьера (из «Атлетико» за 16,2 миллиона евро) и Криса Вуда (из «Бернли» за 30 миллионов евро). Также в ближайшее время состав «Ньюкасла» пополнит защитника «Брайтона» Дэн Бюрн.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс принял участие в двадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету бразильца два ассиста в пяти турах группового этапа.